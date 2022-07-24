Etiyopya, Katliam Yapmakla Suçlanan 153 İsyancıyı Öldürdü - Haberler

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Etiyopya, Katliam Yapmakla Suçlanan 153 İsyancıyı Öldürdü

Xinhua - Güncel
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Etiyopya, Katliam Yapmakla Suçlanan 153 İsyancıyı Öldürdü

ADDİS ABABA, 24 Temmuz (Xinhua) -- Etiyopya Müşterek Güvenlik ve İstihbarat Görev Gücü Cumartesi günü, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir katliamla suçlanan Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA) üyesi 153 şüpheli isyancıyı öldürdüğünü açıkladı.

ADDİS ABABA, 24 Temmuz (Xinhua) -- Etiyopya Müşterek Güvenlik ve İstihbarat Görev Gücü Cumartesi günü, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir katliamla suçlanan Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA) üyesi 153 şüpheli isyancıyı öldürdüğünü açıkladı. Görev gücü tarafından yapılan basın açıklamasında 14 Haziran ile 14 Temmuz arasında yapılan bir aylık güvenlik taramasında 900 OLA isyancısının da gözaltına alındığını söyledi. Görev gücü, bu harekat sırasında OLA'ya ait münferit ve grup düzeyinde kullanılan ateşli silahlar, çok yüksek miktarlarda mermi, şarjör ve çeşitli askeri üniformaların yanı sıra çok sayıda aracın da yakalandığını söyledi. Açıklamaya göre, öldürülen ve yakalanan OLA isyancıları, geçtiğimiz ay Etiyopya'nın Oromia bölgesine bağlı Batı Wollega'nın Gimbi ilçesinin Tole kırsal alanında asıl olarak etnik Amhara halkından çiftçilere yapılan bir katliamla ilişkiliydi. Etiyopya hükümet yetkilileri ve katliamdan kurtulanlar saldırı nedeniyle OLA savaşçılarını suçlamışlar, ancak isyancı grup bu suçlamayı reddetmişti. Etiyopya hükümeti katliamda yüzlerce insanın öldüğünü açıklamıştı. OLA, isyancı eski Oromo Kurtuluş Cephesi'nden (OLF) ayrılanlar tarafından kurulan silahlı bir grup. Etiyopya parlamentosu Mayıs 2021'de yaptığı bir oylamada OLA'yı terörist bir örgüt olarak ilan etmişti.

Xinhua / Güncel

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