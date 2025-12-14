Espiye'de halk koşusu ve yürüyüş etkinliği düzenlendi

Giresun'un Espiye ilçesinde halk koşusu ve yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

Espiye Belediyesi ve Giresun Maraton Kulübünce düzenlenen etkinliğe katılanlar, Hükümet Konağı önünde bir araya geldi.

Buradan başlayan yürüyüş, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Adabük Mahallesi ile 23 Nisan Caddesi'nde devam etti. Ayrıca ilçe meydanından başlayan koşu da 5 kilometrelik mesafede yapıldı.

Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, katılım sağlayanlara teşekkür ederek, sağlık, spor ve dayanışma dolu bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.