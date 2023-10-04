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ESNAFI TEDİRGİN EDEN, İŞ YERİNİN DUVARINDA BULDUĞU POŞET, BOŞ ÇIKTI

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, bir dükkanın duvarında asılı olan poşet, çevredekileri tedirgin etti.