Eskişehirli Yüzücüler Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü yüzücüleri İdil Bengisu Tunçbilek, Hatice Kübra Toker ve Irmak Çetinkaya, Almanya'da düzenlenecek 1. Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'nda (EDYG 2026) Türkiye'yi temsil edecek.

Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü'nün başarılı yüzücüleri İdil Bengisu Tunçbilek, Hatice Kübra Toker ve Irmak Çetinkaya, 17-23 Ağustos 2026 tarihlerinde Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek 1. Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'nda milli mayo ile kulaç atacak.

Avrupa Deaf Spor Organizasyonu (EDSO) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen European Deaf Youth Games 2026; atletizm, badminton, 3x3 basketbol, plaj voleybolu, futsal, oryantiring, masa tenisi, tenis ve yüzme branşlarında genç sporseverleri bir araya getirecek. Organizasyonun yüzme etabında sporcular; serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve bayrak yarışlarında kürsü mücadelesi verecek.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NDAN AVRUPA SAHNESİNE

Eskişehirli yüzücüler, 2026 yılının başında Antalya'da düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takımlar Yarışması'nda elde ettikleri derecelerle dikkat çekmişti.

Milli sporculardan Irmak Çetinkaya 50, 100 ve 200 metre kurbağalamada Türkiye birinciliği, 50, 100 ve 200 metre serbest ile 50 metre kelebekte Türkiye ikinciliği kazandı. İdil Bengisu Tunçbilek; 50, 100, 200, 400 ve 800 metre serbest ile 200 metre karışıkta Türkiye şampiyonu oldu. Hatice Kübra Toker ise 50 ve 200 metre kurbağalama, 400 metre serbest ile 200 metre karışıkta ikincilik, 50 metre sırtüstünde ise Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Üç genç sporcu, ulusal kulvarda elde ettikleri başarıları 17-23 Ağustos 2026 tarihlerinde Hannover'de düzenlenecek şampiyonada Avrupa düzeyine taşımayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA