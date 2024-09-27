Eskişehir Orman Fidanlığı'ndan Kuraklığa Dayanıklı Tuz Çalısı Üretimi

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı, hayvancılıkta et ve süt verimini artırdığı tespit edilen kuraklığa dayanıklı, iklim değişikliği ve çölleşmeye karşı dirençli dört kanatlı tuz çalısının (atriplex) ülke genelindeki meralarda buluşturulması amacıyla bu yıl 200 bin fidan üretti.

Kurum ve kuruluşların ağaçlandırma faaliyetlerinde, peyzaj düzenlemelerinde ihtiyaç duyduğu orman ağacı ile süs bitkisi fidanlarını ve tohumlarını üretmek için 1937 yılında kurulan Eskişehir Orman Fidanlığı, 1695 dekar alanda hizmet veriyor.

Ardıçtan karaçama, lavantadan ada çayına 200 türde bugüne kadar 1 milyar 80 milyon orman ağacı ve tıbbi aromatik bitki üretilen fidanlıkta, Tarım ve Orman Bakanlığının çalışması kapsamında erozyonla mücadele ve rehabilitasyon sahaları ile meralara dikilmek üzere dört kanatlı tuz çalısı yetiştirilmesine başlandı.

Tuzluluk oranı yüksek türlerin ve orman ağaçlarının tutunmakta zorlandığı sahalarda hem toprak muhafazası hem de toprağın ıslahı amacıyla tohumundan fidanına kadar Eskişehir Orman Fidanlığında üretilen besin değeri yüksek tuz çalısı, Bakanlığın belirlediği Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ ve Mardin'deki meralarda yayılan hayvanların beslenmesi için toprakla buluşturuldu.

Eskişehir Orman Fidanlığında bu yıl 200 bin adet üretilen dört kanatlı tuz çalısı kapasitesinin talep halinde 1 milyona çıkarılması planlanıyor.

"Tuz çalısı son yıllarda oldukça önem kazandı"

Eskişehir Orman Fidanlığı Müdürü İzzet Bolatkıran, AA muhabirine, 87 yıldır tohumdan fidana üretim yapılan fidanlıktan Eskişehir ve çevre illerin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Özbekistan'a, Azerbaycan'a kadar orman ağacı ve tıbbi aromatik bitki gönderdiklerini söyledi.

Tuz çalısı üretimiyle ilgili bilgi veren Bolatkıran, şunları kaydetti:

"Son yıllarda iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi kavramlar kamuoyunda oldukça sık olarak dillendirilmektedir. Son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığımız tuz çalısı üretimi için çalışmalar yaptı. Kuraklığa dayanıklı, iklim değişikliği ve çölleşmeye karşı dirençli, sorunlu ve tuzlu topraklarda bile yetişebilen tuz çalısı bitkisi oldukça önem kazanmıştır. Derin ve kazık kök yapması ile toprağı tutma kapasitesi oldukça yüksek olan tuz çalısı bu yönüyle ideal bir erozyon bitkisidir. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bazı kırsal mahallelerde denenmiş ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Yapılan denemeler ülkemizde su açığının oldukça fazla olduğu İç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da erozyona konu sahalarda başarılı olacağını göstermektedir."

Bolatkıran, Bakanlık bünyesindeki merkezler tarafından yapılan çalışmalarda dört yapraklı tuz çalısının hayvanların et ve süt verimini artırdığının belirlendiğini vurguladı.

Bu bitkinin tohumunu ve fidanını da Eskişehir'de ürettiklerini anlatan Bolatkıran, "Bu yıl farklı kentlerdeki meralarda kullanılmak üzere yaklaşık 85 bin fidan gönderdik. Eskişehir'den bu yıl Konya'ya, Kahramanmaraş'a, Malatya'ya, Elazığ'a, Mardin'e kadar tuz çalısı fidanı gönderdik. Bu sene 200 bin dört kanatlı tuz çalısı üretimi yaptık." dedi.

Türkiye'nin meralarını Eskişehir'de üretilen dört kanatlı tuz çalısının bereketlendirdiğini ifade eden Bolatkıran, "Önümüzdeki yıllarda talebe göre 1 milyon adete kadar tuz çalısı üretebiliriz. Daha yeşil bir Türkiye için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.