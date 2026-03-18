Eskişehir merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlılardan 32'si tutuklandı

Eskişehir merkezli 18 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 52 şüpheliden 32'si tutuklandı. Operasyonda 3 zanlıyı yurtdışında yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının desteğiyle Eskişehir merkezli Adana, Adıyaman, Antalya, Batman, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Sinop, Şırnak, Tekirdağ ve Yalova'da 13 Mart'ta gerçekleştirilen eş zamanlı yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 52 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 32'si "yasa dışı bahis oynatma", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması" suçlarında tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerden birinin sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gördüğü, birinin askerde olduğu, 4'ünün de farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlendi. Operasyon kapsamında yurt dışında bulunduğu tespit edilen 3 zanlının ve firari durumdaki 11 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor

Savaş alarmı! Bir ilimize daha Patriot geliyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var

Bakan Gürlek, Özgür Özel'in iddiaları sonrası mal varlığını açıkladı
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia

Tahran'da karanlık gece! Bu iddia savaş kaybettirir
İsrail 15 katlı binayı yerle bir etti

Patlama anı saniye saniye kamerada! 15 katlı bina yerle bir oldu
2 yıl sakladı, uğruna meslek bile değiştirdi! Tam 7 bin 550 parça

2 yıl sakladı, uğruna meslek bile değiştirdi! Tam 7 bin 550 parça
Arda Güler'den merak edilen o soruya ilk yanıt

Milyonların merak ettiği soruyu yanıtladı
Jorge Jesus'tan yıllar sonra gelen Ali Koç itirafı: Oyunculara bağırıyordu

Jesus yıllar sonra içini döktü: Ali Koç oyunculara...
İsrail 15 katlı binayı yerle bir etti

Patlama anı saniye saniye kamerada! 15 katlı bina yerle bir oldu
Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın

Üstelik kampanyaymış! Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın
Dünyayı korkutan petrol krizine Türkiye nefes oldu! Vanalar açıldı

Dünyayı korkutan krize Türkiye çözüm oldu! Ve akış başladı