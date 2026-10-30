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Eskişehir Mahmudiye'de 570 dekarda meyve üreten işletmeyi Vali Yılmaz inceledi

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Eskişehir Mahmudiye'de 570 dekarda meyve üreten işletmeyi Vali Yılmaz inceledi
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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Mahmudiye'de 570 dekarlık alanda meyve üretimi yapılan Şenola Tarım'ı ve 10 bin ton kapasiteli soğuk hava deposunu inceledi. Yılmaz, işletmede 8 farklı elma çeşidi yetiştirildiğini ve bu yıl yaklaşık 5 bin ton elma üretimi beklendiğini söyledi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Mahmudiye'de 570 dekarlık alanda meyve yetiştirilen işletmede ve 10 bin ton kapasiteli soğuk hava deposunda incelemelerde bulundu.

Vali Yılmaz, Şenola Tarım A.Ş'yi ziyaret ederek işletmenin üretim faaliyetleri, 10 bin ton kapasiteli kontrollü atmosfer soğuk hava deposu, meyvelerin muhafaza ve işleme süreçleri hakkında bilgi aldı.

Şirket yetkilileri, ilçedeki 570 dekarlık alanda elma, armut ve ayva üretimi yapıldığını, elma üretiminde Granny Smith, Gala ve Fuji'nin de aralarında bulunduğu 8 farklı çeşidin yetiştirildiğini bildirdi.

Yılmaz, ziyaretinde yaptığı açıklamada, işletmede verimli ve kaliteli bir üretim yapıldığını söyledi.

İşletmede birbirinden güzel 8 farklı elma çeşidinin yetiştirildiğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Üretilen elmalar hem yurt içinde değerlendiriliyor hem de yurt dışına ihraç ediliyor. Gerçekten verimli bir üretim gerçekleştiriliyor. Bu yıl yaklaşık 5 bin ton elma üretimi bekleniyor. Eskişehir genelinde de tarımsal üretimin oldukça iyi seviyede olduğunu öğrendik. Üretimin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Bereketi daim olsun, çiftçilerimizin yüzü her zaman gülsün. En büyük temennimiz budur."

Kaynak: AA
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