Haberler

AK Parti'li Gürcan, eğitim yatırımlarının değerlendirildiği toplantıya katıldı

AK Parti'li Gürcan, eğitim yatırımlarının değerlendirildiği toplantıya katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Ayşen Gürcan, Eskişehir'deki eğitim yatırımları hakkında istişarelerde bulundu. Eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve öğrencilerin daha kaliteli imkanlara kavuşması hedefleri belirlendi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'la Eskişehir'e yönelik planlanan yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu.

Gürcan'ın İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, kentteki eğitim altyapısının güçlendirilmesi, öğrencilerin daha nitelikli imkanlara kavuşması ve şehrin geleceğine değer katacak projeler ele alındı.

Toplantıda Eskişehir'in eğitim alanındaki potansiyelini daha ileriye taşıyacak çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürcan, "Eğitime yapılan her yatırım, geleceğimize yapılan en güçlü yatırımdır. Eskişehir'imizin eğitimde örnek şehirler arasında yer alması için tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı

Ankara'da son dönemin en kritik zirvesi! İki ülke özellikle konuşuldu
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz

Trump'ın tehdidi hiç korkutmadı! İran'ın yanıtı zehir zemberek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı

''Ağrı şikayeti var'' diyerek kötü haberi verdi
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
TikTok'un hiç konuşmayan fenomeninden 975 milyon dolarlık satış anlaşması

Tek kelime dahi etmeden köşeyi döndü! Ünlü fenomenden rekor anlaşma
Kante'nin Fenerbahçe'ye geliş tarihi duyuruldu

Kante'nin Fenerbahçe'ye geliş tarihi duyuruldu