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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Sağlık Kuruluşlarını Ziyaret Etti

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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerindeki sağlık kuruluşlarına ziyarette bulundu. İncelemelerde bulunan Bildirici, sağlık personellerinin taleplerini dinledi ve hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerindeki sağlık kuruluşlarına ziyarette bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Bildirici, ziyaretlerinde ilçelerdeki Aile ve Toplum Sağlığı Merkezleri ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında incelemelerde bulundu, yetkililerden kurumların çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Destek Hizmetleri Başkanı Erol Yılmaz'ın da eşlik ettiği ziyaretlerde Bildirici, sağlık personellerinin talep ve önerilerini dinledi, tedavi gören hastalara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bildirici, ayrıca Sarıcakaya Kaymakamı Hasan Çakır, Mihalgazi Kaymakam Vekili Ali Emre Deniz ile Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü makamlarında ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

Sarıcakaya Eskişehir Sağlık Güncel Haberler

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