ESKİŞEHİR'DE İŞGALDEN KURTULUŞUN YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

ESKİŞEHİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü, kentte düzenlenen törenle kutlandı.

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı, Vilayet Meydanı'ndaki törenle kutlandı. Etkinlikte Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile çok sayıda kişi yer aldı. Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması sonrası askeri bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikte konuşan Başkan Büyükerşen, İnönü Meydan Savaşı ile başlayan ve 30 Ağustos 1922'de düşman ordularının Dumlupınar'da yenilgisiyle sonuçlanan Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın en önemli başarıları, bugün üzerinde onur ve gururla yaşadığımız bu topraklarda gerçekleşmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, geçmişinden gelen büyük tarihini ve o tarihi yaratanları asla unutmayacaktır. Cumhuriyetin kuruluş ateşinin yakıldığı Eskişehir, bugün geldiği nokta itibariyle iddia ile söylüyorum ki Mustafa Kemal Atatürk'ün bu devleti kurarken ülkenin tüm şehirlerinin öyle olmasını hayal ettiği bir modeldir diye konuştu.

Hava Pilot Binbaşı Ahmet Tavlı da Bugün 13 ay 13 gün işgal altında kalan güzel Eskişehir'imizin esaret zincirlerini kırdığı gündür. Düşman askerlerinin bir daha geri dönmemek üzere Eskişehir'den ayrıldığı gün olan 2 Eylül, yeniden tek yürek olabildiğimiz ve geleceğe umutla bakabildiğimizin en açık göstergesidir. Türk milletinin elde ettiği bu başarı, dünyanın esaret altındaki diğer uluslarına cesaret vermiştir ve örnek olmuştur dedi.

Konuşmaların ardından İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliği, tüfekli gösteri yaptı. Tören, şiirlerin okunması, halk oyunu gösterisi ve 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan F-16'ların selamlama uçuşu ile sona erdi.