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Çalışma Bakanlığı: Doruk Madencilik'te Uzlaşı Sağlandı, Ödemeler Takvime Bağlandı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eskişehir'de Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik'te yaşanan işçi eylemlerinde taraflar arasında uzlaşı sağlandığını duyurdu. İmzalanan protokolle işçilerin alacaklarının ödenmesi güvence altına alındı ve eylemler sonlandırıldı.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eskişehir'de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.'de yaşanan sürece ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sürecin ilk andan itibaren yakından takip edildiği ve ilgili taraflarla gerekli görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, Bakanlığın girişimleriyle işçi ve işveren tarafları arasında yürütülen görüşmeler ile 15-16 Haziran 2026 tarihlerinde yapılan müzakereler sonucunda uzlaşı sağlandığı bildirildi. Konuya ilişkin açıklamada şu ifadelere yerildi:

"Eskişehir'de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.'de yaşanan sürece ilişkin gelişmeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından ilk andan itibaren yakından takip edilmiş; ilgili tüm taraflarla gerekli görüşmeler gerçekleştirilmiştir."

Bakanlığımız girişimleri ile işçi ve işveren tarafları arasında yürütülen görüşmeler ve 15-16 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen müzakereler sonucunda, bugün işveren temsilcileri ve yetkili sendika temsilcilerinin katılımıyla önemli bir uzlaşı sağlanmıştır. Bu uzlaşı çerçevesinde, yetkili sendika olan Türkiye Maden İşçileri Sendikası ve işveren tarafları arasında imzalanan protokol ile işçilerin alacaklarının ödenmesi bir takvime bağlanmıştır. Buna bağlı olarak işçilerin protokol kapsamında mutabakata bağlanan hak ve alacaklarının ödenmesi güvence altına alınmıştır.

Hassasiyetle yürütülen süreç kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından taraflar arasında sağlanan uzlaşma ile işçi tarafı devam eden eylemlerini sonlandırma kararı almıştır. Çalışma hayatında sosyal diyalog anlayışı esas alınarak işçilerin haklarının korunması, çalışma barışının sürdürülmesi için gerekli tüm adımlar kararlılıkla atılmaya devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA
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