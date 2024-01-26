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Eskişehir'de Türk Bayrağı İndiren Şahıs Gözaltına Alındı

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Eskişehir'de çöp toplayan bir kişi, bir evin camında asılı olan Türk bayrağını sökerek çöp arabasına koydu. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası şahıs gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de çöp toplayan İbrahim K., gece yarısı bir sokaktan geçerken evin camında asılı olarak gördüğü Türk bayrağını söktü. Bayrağı, çöpleri topladığı el arabasına koyarak uzaklaşan İbrahim K., güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde el arabasıyla çöp toplayan İbrahim K., sokakta dolaşırken bir evin camında asılı Türk bayrağını gördü. İbrahim K., çevresini kontrol ettikten sonra birinci kattaki camda asılı olan Türk bayrağını çekerek söküp, çöpleri topladığı el arabasına koyup oradan uzaklaştı. Daire sahibi Türk bayrağının yerinde olmadığını görüp güvenlik kameralarını kontrol ettiğinde bir kişinin söküp çöp topladığı arabaya koyduğunu fark etti. Görüntülerin 'Türk bayrağımızı rastgele toparlayarak sanki değersiz bir parça gibi çöp çuvalının içine atıyor. Türk bayrağına bu şekilde muamelede bulunulması milli gururumuzu zedeleyen kabul edilemez bir durumdur' notuyla sosyal medyada yer almasının ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek Türk bayrağını indiren İbrahim K.'yi gözaltına aldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan İbrahim K. işlemlerinin ardından 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçlamasıyla ardından adliyeye sevk edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Paylaşımla ilgili olarak, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce şüpheli yakalanarak hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır. Çalışmalarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Emek Mahallesi Odunpazarı Hukuk Politika Güncel Haberler

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