Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
Savaş başladı! İşte Hindistan ve Pakistan askeri güç karşılaştırması

Hangi ülke daha güçlü? Pakistan'ın bir adım önde olduğu tek alan var
35 dakikalık zirve! İşte Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası

35 dakikalık zirvede ne konuşuldu? İşte görüşmenin perde arkası
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Eskişehir'de TOKİ Konutları Anahtar Teslimine Başladı

Eskişehir'de TOKİ Konutları Anahtar Teslimine Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı ilçesinde inşası tamamlanan 3 bin 145 konutun anahtar teslimlerinin sürdüğünü duyurdu. Projeden yararlanan vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olabileceklerini belirtti.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Odunpazarı ilçesinde inşası tamamlanan konutlara ilişkin açıklamada bulundu.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Odunpazarı ilçesine bağlı Ihlamurkent Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve toplam 4 etaptan oluşan 3 bin 145 konutun anahtar teslimlerinin hızla sürdüğünü bildirdi.

Albayrak, açıklamasında şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olmaya devam ediyor. Hemşehrilerimize yeni yuvaları hayırlı ve uğurlu olsun. Bu projenin hayata geçirilmesindeki gayretleri için TOKİ ekibimize, kıymetli milletvekillerimize, değerli bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bahane değil, hizmet üreterek Eskişehir için hayallerimizi gerçekleştirmeye devam."

Kaynak: AA / Deniz Açık - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor All Star'da Almeda diskalifiye edildi! Nedenini Acun Ilıcalı açıkladı

Şampiyon olması beklenen yarışmacı diskalifiye edildi!
'Victor Osimhen'in bonservisi Alınacak mı?' sorusuna Dursun Özbek'ten net yanıt

"Osimhen'in bonservisi Alınacak mı?" sorusuna Özbek'ten net yanıt
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
Yer: İstanbul! Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...

Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
2 kardeş evlerinde ölü bulundu, polis maske ve gözlüklü şüpheliyi arıyor

2 kardeş evde öldü bulundu, kamerayı izleyen polis harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.