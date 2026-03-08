Haberler

Eskişehir'de telefon dolandırıcısı tutuklandı

ESKİŞEHİR'de kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi telefonda dolandırarak 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını aldığı tespit edilen E.Y. tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi telefonda dolandırarak 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını aldığı tespit edilen E.Y. tutuklandı.

Eskişehir'de şüpheli E.Y., telefonla aradığı bir kişiyi, polis olduğunu yaşlılara yardım ettiklerini, eve gelip arama yapacaklarını ve evde bulunan altınların fotoğrafını çekerek koruma altına alacaklarını söyledi. Şüpheli telefonla konuştuğu kişinin evine giderek 2 milyon lira değerindeki 50 gram altın, 3 bilezik, 2 çeyrek altın, 125 gram altın, 6 çeyrek altın, 2 cumhuriyet altını ve 500 Euro alıp ortadan kayboldu. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kişi, polise başvurdu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan incelemede kendisini polis olarak tanıtan kişinin E.Y. olduğunu belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan E.Y.'nin evinde yapılan aramalarda 1200 Euro ve 33 bin 940 lira ele geçirildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.Y. tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
