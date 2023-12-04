Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Su Arıtma Tesisi Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Eskişehir'de su arıtma tesisine düşen otomobilde bulunan 2 genç hayatını kaybetti. Ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu gençlerin cenazeleri otopsi için hastaneye kaldırıldı.

ESKİŞEHİR'de su arıtma tesisine düşen otomobilde bulunan Ümit Yaşar Çetin (24) ve Bilal Kuru'nun (22) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada hayatını kaybeden iki gencin ailelerinin geçen cuma günü güvenlik güçlerine çocukları ile ilgili kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Çifteler ilçesinde oturan Ümit Yaşar Çetin ile Bilal Kuru, geçen cuma günü 26 AHD 335 plakalı otomobille ilçeden ayrıldı. Aileleri çevrede yaptıkları aramalarda Çetin ve Kuru'ya ulaşamayınca polis ve jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve polis ekiplerince arama çalışmaları sürerken, Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal İmişehir Mahallesi 1'nci Organize Sanayi Bölgesi su arıtma tesisinde kaza yapmış bir araç görenler ihbarda bulundu. Sağlık ve polis ekiplerince yapılan incelemede kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen 2 kişinin, kayıp olarak aranan Ümit Yaşar Çetin ile arkadaşı Bilal Kuru olduğu tespit edildi.

Cuma günü saat 02.00 sıralarında meydana geldiği belirlenen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten su arıtma tesisine düştüğü anlaşıldı. Kazada araçtan savrulan Ümit Yaşar Çetin'in cansız bedeni otomobilin yanında, arkadaşı Bilal Kuru'nun cansız bedenin ise yaklaşık 60 metre uzaklıkta bulundu. Kaza haberini alan iki gencin aileleri, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ümit Yaşar Çetin ile Bilal Kuru'nun cenazeleri otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Otopsi Kaza Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

YARGI YEKTA KİMDİR? Yargı dizisi "Yekta" Uğur Polat kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı dizi ve filmler nedir? AMARDEEP ANAND KİMDİR? MasterChef konuğu Amardeep Anand kaç yaşında, nereli? PANTENE ALTIN KELEBEK 2023 KAZANANLAR LİSTESİ: 49. Pantene AltIn Kelebek Ödülünü kimler kazandı, kazanan isimler kimler? DOĞUKAN İSLAMOĞLU KİMDİR? AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu neden öldü, kaç yaşında, hayatı ve biyografisi! BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI: BJK yeni başkanı kim oldu 2023? Beşiktaş'ın yeni başkanı kim? Beşiktaş'ın YENİ BAŞKANI Hasan Arat kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş Başkanlık seçimi kim kazandı? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ İNTERNET DİZİSİ kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri En İyi İnternet Dizisi ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ DİZİ ÇİFTİ kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri En İyi Dizi Çifti ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KADIN OYUNCU kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ERKEK OYUNCU kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ kim kazandı, oldu? Altın Kelebek En İyi Romantik Komedi Dizisi ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ KADIN OYUNCU kim kazandı, oldu? En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncu ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ ERKEK OYUNCU kim kazandı, oldu? En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KOMEDİ KADIN OYUNCU kim kazandı, oldu? En İyi Komedi Kadın Oyuncu ödülü kim aldı, kazandı? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KOMEDİ ERKEK OYUNCU kim kazandı, oldu? En İyi Komedi Erkek Oyuncu ödülü kime gitti?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title