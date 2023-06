Eskişehir'de Sel Felaketi

Eskişehir'de sel evleri yıktı, yolu tahrip etti, tarım arazilerini sular altında bıraktı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinin bazı mahallelerinde meydana gelen sel ve su taşkınları sonrası bilgi veren İlçe Belediyse Başkanı Uğur Tepe, "Benim çocukluğum buralarda geçti, çocukluğumdan bu yana böyle bir yağış ve sel görmedim" dedi.

Seyitgazi ilçesinde uzun süredir yağan sağanaklar sonrası bazı mahallelerde sel ve su taşkınları meydana geldi. Su taşkınları bazı mahallelere karayolu ulaşımını aksamasına neden olurken, selin vurduğu bölgelerde vatandaşlar mağdur oldu. Bazı evler yoğun selin şiddetine dayanamayıp yıkıldı. Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, yaşanan afetin oluşturduğu tahribat ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çocukluğundan buyana bu bölgede yaşadığını fakat böyle bir afeti ilk kez gördüğünün altını çizen Tepe, "Yol üstlerinden geçişler var, özellikle bu yollarda seyahat eden yolcularımızın çok dikkatli olmasını öneriyorum. Şuanda buradan akan sel, Sancar üzerinden dereye karışıyor. Orada da Sancar'ın yerleşimlerini tehdit ediyor. Özellikle Çatıören'de dere ağzında bulunan yerleşim yerlerinde yoğun sel akışıyla vatandaşlarımız mağdur oldu. Yarbasan'da da yine baraj kenarında mağduriyet oluştu. İlçe ve büyükşehir belediyemizin bütün iş makinaları sağlanırken, DSİ ve diğer müdürlüklerimizin desteğiyle bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Benim çocukluğum buralarda geçti, çocukluğumdan bu yana böyle bir yağış ve sel görmedim. Büyüklerimizden de duyduğumuza göre 50 yıldır böyle bir yağış ve sel akışının olmadığını söylediler. Benim temennim can kaybının olmaması. Yine hayvan teleflerinde de mal canın yongasıdır, vatandaşlarımızın tedbirli olmasını, özellikle dışarıda sürü otlatan hemşerilerimize de duyuruda bulunmak istiyorum. Mahallerinden uzaklaşmamalarını ve derelerden karşıya geçmemelerini öneriyorum. 3 gün önce de buna benzer sel akışları olmuştu. Bundan biraz daha azdı ama 1 haftadır yoğun selle uğraşıyoruz. Şuanda Yarbasan Mahallelerimizde mahsur kalan vatandaşlarımız var, kara yolundan geçiş mümkün gözükmüyor. Farklı bir güzergah kullanarak ekiplerimiz ulaşmaya çalışıyor. Çatıören'de yine yolu kullanamıyoruz, dere yatağının taşmasıyla yol kullanılamaz hale gelmiş. Oraya da farklı bir yoldan giriş bulduk ve vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Yarbasan ve Çatıören'de mahsur kalanlar var, özellikle yoğun selin oluşmasıyla Sancar Mahallesi de tehlike altında. Sarıcailyas Mahallesi'nde de selin geçtiği bölgede birkaç evde su baskınları oldu. Hatta o evleri 2 gün önce Sayın Kaymakamımız ve ilçe tarım müdürümüz ile geçmiştik. Mağduriyetleri görmüştük ama bugünkü yağış o günkü yağıştan 3-4 kat daha fazla. Bu güzergah üzerinden toplam 4 mahallemiz var, o dört mahallede toplam 500-600 kişi civarında yaşayan var. Tabii, 1 kişi de olsa 10 kişi de olsa bizim için çok önemli. Mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılmasıyla alakalı bütün ekiplerimiz iş makinalarımızla birlikte çalışıyoruz. Temennimiz can kaybının olmaması ancak ilerleyen saatlerde yoğun bir yağış bekleniyor, yine bu yağış öncesi vatandaşlarımız tarafından tedbirlerin alınmasını öneriyoruz. Dediğim gibi bütün temennimiz can kaybının olmaması ama maddi hasarlarımız var, tarım arazileri yoğun hasar gördü. Bunların da kurumlarımızın hasar tespit çalışmalarını yapacaktır" dedi.

"Sel derelere sığmadı"

Çatören Mahallesinde ikamet eden Fadime Gül, "Şuradan buraya kadar burası duvardı. Burada da komşunun kapısı vardı, o da yıkıldı. Hasar çok, bizim evlere kadar girdi. Damlar tarafında zarar var mı bilmiyorum, oraya geçemedim. Yağmur bayağı yağdı, 2 saat falan yağmıştır bilemiyorum. Bir anda geldi, inceden yağmur yağmaya başladı, ondan sonra nasıl olduysa sel derelere sığmadı. İleride, komşuların o taraflarda duvarlar falan da yıkıldı. Şu aşağıda da ev yıkılmış" diyerek yaşadıklarını anlattı.