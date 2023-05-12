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Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 600 litre etil alkol ele geçirildi

Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 600 litre etil alkol ele geçirildi

Güncel Haberler

Eskişehir'de 600 litre etil alkol ele geçirilen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de 600 litre etil alkol ele geçirilen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte, kaçak etil alkol imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Bu adresteki araçta yapılan aramada 600 litre şişelenmiş satışa hazır kaçak etil alkol bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli A.Y'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güncel Haberler

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