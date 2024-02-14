Eskişehir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Eskişehir'de, Cengiz Topel Heykeli önündeki tramvay yolunda bulunan otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle otluk alan zarar gördü.
Eskişehir'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde, Cengiz Topel Heykeli önündeki tramvay yolunda bulunan otluk alanda yangın çıktı.
Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevredekiler durumu itfaiye ve polise bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle otluk alan zarar gördü.
Yangının, çevrede oynayan çocuklar tarafından çıkarıldığı öğrenildi.