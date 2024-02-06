Eskişehir'de Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü fotoğraf sergisi açıldı

Eskişehir'de Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Kızılay Eskişehir Şubesi öncülüğünde bir alışveriş merkezinde izlenime sunulan sergide, kızılay gönüllülerinin deprem bölgesindeki çalışmalarını konu alan fotoğraflar yer alıyor.

Eskişehir Vali Yardımcısı Ali Çetin, açılışta yaptığı konuşmada, başta kızılay ve AFAD olmak üzere Eskişehir'in hayırsever insanlarının depremden hemen sonra bölgeye yardım yapmaya başladığını söyledi.

Çetin, Türk Kızılay ekibine teşekkür ederek, "Devlet olarak vatandaşların yaralarını sarmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda her şeyin güzel olmasını diliyorum. Allah ölenlere rahmet eylesin, kalanlara da sabır versin." dedi.

Kızılay Şube Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Temizsoy da serginin büyük bir dayanışmanın göstergesi olduğunu vurguladı.

Temizsoy, "Tüm gönüllülerimize, bağışçılarımıza, takım arkadaşlarımıza, yöneticilerimize, bize destek veren, önümüzü açan bürokrasimize, herkese çok teşekkür ediyoruz. O günleri hatırladıkça inanın tüylerimiz diken diken oluyor. Bu birliktelik inşallah yaşanmasını dilemediğimiz afetlerde bize güç veriyor. " diye konuştu.

Sergi 11 Şubat'a kadar gezilebilecek.