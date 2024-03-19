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Eskişehir'de Kadın Cinayetine Dikkat Çeken Sergi Açıldı

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Eskişehir'de öldürülen Ayşenur Çolakoğlu'nun babası, kızının ölümüne ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla resim sergisi açtı. Sergide, kızının hayallerini yansıtan 35 parça eser yer alıyor.

Eskişehir'de öldürülen 21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu'nun babası Mesut Çolakoğlu, kızının ölümüne ve kadın cinayetlerine dikkati çekmek amacıyla yaptığı resimlerle sergi açtı.

Erkek arkadaşı tarafından 1 yıl önce tabancayla öldürülen Ayşenur Çolakoğlu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kuaför olmayı hayal eden Ayşegül Çolakoğlu, ustalık belgesini almaya hak kazandığı gün yaşamını yitirdi. Kızını onun hayallerinden yola çıkarak resmeden babanın "Ayşegül" isimli sergisi, Haller Gençlik Merkezi'nde sergileniyor.

Yürütülen atölye çalışmalarında kursiyerleriyle birlikte kızının hayalini gerçekleştirdiği anları resmeden çizen baba Mesut Çolakoğlu, evladını anmak ve kadın cinayetlerine dikkati çekmek için resim sergisi açtı. Toplam 35 parça eser bulunan sergide baba ve 24 kursiyerin Ayşenur Çolakoğlu anısına yaptığı resimler yer alıyor.

Kızının yarım kalan kuaför olma hayalini yaptığı resimler aracılığıyla gerçekleştiren Çolakoğlu, "Kızım yaşasaydı hayalleri nelerdi, ne yapmak isterdi, bunu yansıtmaya çalıştık. Başta Psikolog-Danışman Gerçek Hanım bize yol gösterdi. Hocamız Fatma Hanım destekledi bizi. Kursiyerlerle birlikte karma resim yaptık. Kızım 21 yaşında, hayatının baharındaydı. Hayalleri vardı. Kuaförlük Ustalık Belgesi'ni aldığı gün erkek arkadaşı tarafından katledildi. Kızıma dükkan açmayı hayal ediyordum ancak hayallerini gerçekleştiremedi. Bir baba için çok acı, çok üzgünüm. Her an biz de onunla birlikte ölüyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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