Eskişehir Valisi Aksoy, İŞKUR'un desteğiyle iş yeri açan 2 engelli girişimciyi ziyaret etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında İŞKUR'un hibe desteğiyle iş yeri açan 2 engelli esnafa ziyarette bulundu.

Vali Aksoy ilk olarak hibe desteğiyle Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesinde kahve ve kahvaltı salonu işletmeciliği yapan işitme engelli kadın girişimci Hande Hanife Güler'i iş yerinde ziyaret etti.

Ziyarette Güler'in girişimcilik yolculuğuna dair bilgi alan Aksoy, işletmede kahve içerek Güler'e çalışma hayatında başarılar diledi.

Aksoy, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 aydır hizmet veren işletmenin İŞKUR'dan 450 bin liralık destekle faaliyete geçtiğini söyledi.

İşletme sahibinin cesareti ve azminin takdire şayan olduğunu vurgulayan Aksoy, şöyle konuştu:

"Hem Eskişehir'e yeni bir işletme kazandırdı hem de kendi ayakları üzerinde durarak önemli bir yaşam mücadelesi veriyor. Bu girişimin, diğer engellilerimize de örnek oluşturması bakımından oldukça kıymetli. Kendisine destek veren başta babası olmak üzere tüm ailesine teşekkür ediyorum. Engellilerimizin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamda daha fazla yer almalarını arzu ediyoruz. Son üç yıl içinde Eskişehir'de engellilere yönelik olarak İŞKUR tarafından 9 proje desteklendi. Bu işletme de onlardan biri. Kendisini gönülden tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu vesileyle tüm engellilerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum."

Aksoy daha sonra İŞKUR'un aynı desteğiyle ambalaj ve temizlik ürünleri alanında kendi işletmesini kuran engelli girişimci Onur Yurt ile iş yerinde buluştu.

Motosiklet kazası sonrası omurilik felci nedeniyle engelli olan Yurt'tan işletmenin faaliyetleri hakkında bilgi alan Aksoy, genç girişimcinin çabasını takdir etti, çalışmalarında başarılar diledi.

Aksoy, Onur Yurt'un ticari bir girişiminin diğer engelli vatandaşlara motivasyon sağlayıp örnek olacağına dikkati çekerek, "Engelli bireylerimizin ekonomik ve sosyal hayatta yer alması bizim için çok kıymetli. Ailesinin de desteğiyle ortaya konan bu çabayı tebrik ediyor, işletmenin bereketli olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

İşletme sahibi Onur Yurt ise temizlik, ambalaj ve endüstriyel ürünlerin satışını yaptığını, perakende satışın yanı sıra kurumsal ve sanayi alanlarına da hizmet vermeyi hedeflediğini anlattı.