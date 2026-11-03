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Eskişehir'de ekimde 26 dilenci tespit edildi, 42 bin 884 lira kamuya aktarıldı

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Eskişehir Valiliği, 1-31 Ekim'de yürütülen çalışmalarda 26 kişinin dilencilik yaptığının belirlendiğini ve 42 bin 884 liranın kamuya aktarıldığını açıkladı. Farklı illerden 16 kişi hakkında bildirim yapıldı, sağlık taramasından geçirilen 11 kişiden 2'si sevk edildi.

Eskişehir'de ekim ayında dilencilik yapan 26 kişi tespit edilirken, bu faaliyetlerden elde edilen 42 bin 884 lira kamuya aktarıldı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 1-31 Ekim tarihleri arasında yetişkin dilencilere yönelik çalışmalar kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 14 ihbar ulaştı.

Çalışmalarda 26 kişinin dilencilik yaptığı belirlendi. Farklı illerden gelerek kentte dilencilik yaptığı belirlenen 16 kişi hakkında bildirim yapıldı.

Sağlık taraması gerçekleştirilen 11 kişiden 2'si sağlık kuruluşuna sevk edildi

Çalışmalar kapsamında dilencilikten elde edildiği belirlenen 42 bin 884 lira kamuya aktarıldı.

Kaynak: AA
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