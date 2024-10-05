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Eskişehir'de Dolandırıcılık İddiasıyla Kuyumcu Gözaltına Alındı

Eskişehir'de Dolandırıcılık İddiasıyla Kuyumcu Gözaltına Alındı
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Odunpazarı'nda altınları emanet alarak kar vaadinde bulunan kuyumcu F.G., yaklaşık 25 million lira değerindeki altınları aldıktan sonra kayıplara karıştı. Polis ekipleri tarafından Tekirdağ'da yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, sattığı altınları emanet alıp kar vaadinde bulunduğu müşterilerini dolandırdığı öne sürülen kuyumcu gözaltına alındı.

Kuyumcu F.G. (45) Arifiye Mahallesi Kuyumcular Sokak'taki dükkanına gelen yaklaşık 30 müşterisine sattığı altınların kendisinde kalması halinde kar payı verebileceği vaadinde bulundu.

Yaklaşık 25 milyon lira değerindeki altınları alan ve bir süre sonra dükkanı kapatıp ortadan kaybolan F.G'ye ulaşamayan müşteriler durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki takip sonucu F.G'nin altınları aldıktan sonra dükkanını kapatıp Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine gittiği tespit edildi.

Burada bir evde saklandığı belirlenen F.G. polis ekiplerince yakalandı.

Eskişehir'e getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri baskın sırasında bulunamayan altınlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Yerel Haberler Dolandırıcılık Odunpazarı Güvenlik Tekirdağ 3-sayfa Ekonomi Güncel Finans Hukuk Polis Suç

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