Eskişehir'de Dilencilikle Mücadele Projesi Sonuçları Açıklandı

Eskişehir'de Dilencilikle Mücadele Projesi Sonuçları Açıklandı
Eskişehir'de 'Dilencilikle Mücadele Edilmesi Hakkında Genelge' projesi kapsamında son 2 yılda 708 dilenci tespit edildi. Uygulanan idari para cezalarının toplamı 711 bin 77 lira olurken, kamuya aktarılan dilencilik geliri 214 bin 942 lira olarak kaydedildi.

ESKİŞEHİR'de 'Dilencilikle Mücadele Edilmesi Hakkında Genelge' projesi kapsamında son 2 yılda 708 dilenci tespit edildi. Çalışmalarda, kamuya aktarılan dilencilik gelirinin 214 bin 942 lira, uygulanan idari para cezalarının toplamının ise 711 bin 77 lira olduğu açıklandı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un talimatıyla 2023 yılı Ekim ayında kentte dilendirilen çocuk veya engellilere para verilmesi yasaklanmıştı. Bu kapsamda başlatılan 'Dilencilikle Mücadele Edilmesi Hakkında Genelge' projesi 2'nci yılını tamamladı. Eskişehir Valiliği Yunus Emre Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve 2 yıllık çalışmanın sonuçlarının paylaşıldığı 'Dilencilikle Mücadele ve Okul Çevreleri Güvenlik Tedbirleri' konulu toplantıya; Vali Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, Valilik Hukuk Müşaviri Abdulhamit Karaca ile kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

'İDARİ PARA CEZASI UYGULANAN DİLENCİ SAYISI 604'

Vali Hüseyin Aksoy 2 yıl içinde çalışmaları anlatarak, yapılan 5 bin 22 uygulamada 604 dilenciye uygulanan idari para cezasının 711 bin 77 lira olduğu bilgisini paylaştı. Vali Aksoy, "Bu genelgemizden bugüne kadar yaklaşık 2 yıllık dönem içerisinde, yani 1 Kasım ile 31 Ekim tarihleri arasında toplamda baktığımızda alanda tespit ettiğimiz dilenci sayısı 708. Bunun 435'i kadın, 199'u erkek. Yaş gruplarına da baktığımızda: 18-25 yaş arası 166, 26-40 yaş arası 182, 41-60 yaş arası 185 ve 61 yaş üstü de 101 olmak üzere bu dilencilerimizi alanda tespit ettik. Onlara da ilk aşamada uyarılarımızı yapıyoruz. Alanda tespit ettiğimiz dilencilere de idari para cezası uyguluyoruz. Toplamda idari para cezası uygulanan dilenci sayısı 604. Birden fazla yakaladığımız dilenci sayımız 111. Bunlar üzerinde tespit edilen paranın kamuya geçirilmesiyle ilgili toplam rakam da 214 bin 942 lira" dedi.

'DİLENENLERİN 175'İ İL DIŞINDAN'

Vali Aksoy tespit edilen dilencilerin bir kısmının il dışından geldiğini belirterek, "Bunların sağlıkla ilgili bir sorunları varsa bunlarla ilgili işlemler yapılıyor. Toplam 242 kişinin sağlık taraması yapılmış, 17'si hastaneye sevk edilmiş. Bu dilencilerimizin 345'ine hane ziyareti gerçekleştirilmiş. Gerçekten ihtiyaçları var mı yok mu, ekonomik anlamda sokakta dilenmediği takdirde geçinemeyecek durumda mı? Bu konuda da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün elemanları çalışmalarını yapmışlar. Şunu ifade edebilirim: Toplamda 708 kişiye işlem yapmışız, sadece 19 tanesi ekonomik anlamda desteğe ihtiyacı olduğu konusunda uzmanlarımızın yapmış olduğu çalışmalarla ortaya çıkmıştır. Dilenciliği sektör haline getirip bunu bir gelir kapısı gören insanlarımız var. Yardım yapma duygusunu istismar eden ve bu anlamda vatandaşlarımızdan ihtiyacı olmadığı halde dilenme geleneğini ortaya koyan kişilere baktığımızda yaklaşık 708 kişinin 175'i, ki bu yüzde 24.71'i, yani yaklaşık yüzde 25'i de başka illerden gelip Eskişehir'de dilenen kişiler. Dolayısıyla bu konuda da arkadaşlarımızın yoğun bir gayreti ve çalışmaları var. 41 yabancı uyruklu tespit edildi. Onlara da yine Göç İdaresi süreci içerisinde çalışmalar ortaya konularak, gerekli işlemler yapılmıştır" diye konuştu.

