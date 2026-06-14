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Eskişehir'de A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekrandan izlendi

Eskişehir'de A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekrandan izlendi
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynanan maç, Eskişehir'de AK Parti İl Başkanlığı tarafından Dede Korkut Parkı'nda kurulan dev ekranda vatandaşlar tarafından heyecanla izlendi. Etkinlikte forma giyen taraftarlara çorba ikram edildi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın maçı, Eskişehir'de dev ekrandan takip edildi.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, kamp sandalyeleriyle alana gelen vatandaşlar, milli maç coşkusunu birlikte yaşadı.

Milli takım formalarını giyen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla karşılaşmayı heyecanla takip etti.

Etkinlikte, vatandaşlara çorba da ikram edildi.

Alana karşılaşmayı izlemek için gelen 21 yaşındaki Ömer Kaan Serek, gazetecilere, Türkiye'nin Dünya Kupası maçını ilk kez izleyeceğini belirterek, "Heyecanlıyız, büyüklerimiz anlatırdı. Sabah 04.30'da buraya geldik. Maçı bekliyoruz, en önden yer kaptım. Ortam çok keyifli. Maç izlemek bizi heyecanlandırıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
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