Eskişehir'de Çocuklar İçin Yarışma Düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Eti Lifalif Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali" kapsamında çocuk koşusu gerçekleştirildi.

Tepebaşı ilçesindeki Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda organize edilen etkinlikte çocuklara, koşu öncesi ısınma hareketleri yaptırıldı. Numaralandırılarak yaşlarına göre takımlara ayrılan çocuklar, daha sonra hazırlanan parkurda gruplar halinde koştu.

Parktaki Masal Şatosu önünde sona eren koşunun ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, çocuklara koşuya katıldıklarına dair kartlarını verdi.

Organizasyon, yarın da çeşitli etkinliklerle devam edecek.