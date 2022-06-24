Eskişehir'de çıkan kavgada iki kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de çıkan kavgada iki kişi yaralandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
Eskişehir'de çıkan kavgada iki kişi yaralandı

Eskişehir'de 2 kişinin yaralandığı kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de 2 kişinin yaralandığı kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gökmeydan Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Aydın Arat Parkı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi darbedildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi olay yerindeki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title