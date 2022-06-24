Eskişehir'de çıkan kavgada iki kişi yaralandı Eskişehir'de 2 kişinin yaralandığı kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Eskişehir'de 2 kişinin yaralandığı kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Gökmeydan Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Aydın Arat Parkı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi darbedildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi olay yerindeki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavgayla ilgili soruşturma sürüyor. AA / Emrah Yaşar - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Eskişehir'de çıkan kavgada iki kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.