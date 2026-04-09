Eskişehir'de bina yıkımı sırasında bir iş yerinde hasar oluştu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir bina yıkımı sırasında, bitişiğindeki iş yerinin duvarı hasar gördü. İş yeri sahibi, zararın yaklaşık 2 milyon lira olduğunu ve konuyla ilgili yasal süreç başlattığını belirtti.

Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi'nde bulunan bir işyerinin duvarı, bitişiğindeki binanın yıkımı sırasında zarar gördü.

Dükkan içindeki eşyaların üzerine devrilen duvar, hasara neden oldu.

İş yeri sahibi Kübra Ceylan, gazetecilere, dükkanında yaklaşık 2 milyon liralık zarar oluştuğunu anlattı.

Ceylan, iş yerinin kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Sattığım ürünlerin hepsi tekstil ürünü. Maalesef ne yapım ekibi ne yıkım ekibi, bunun hiçbirisini karşılamayı talep etmediler. Ben gerçekten çok mağdur oldum." dedi.

Kübra Ceylan, konuyla ilgili yasal süreç başlattığını ve bu işin sonuna kadar takipçisi olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
