Eskişehir'de 130 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Tepebaşı ilçesinde bir zanlının yasa dışı yollardan temin ettiği akaryakıtı satacağına yönelik bilgi alındı.

Şüpheliye ait iş yerine düzenlenen operasyonda 130 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.