Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden ceza polemiği açıklaması

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 'ekmeği ucuza satan fırıncı ile Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri arasında ceza polemiği' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, fırına ekmeğin ucuza satıldığı için değil kaldırım işgali ve eksik gramajlı pide satışı nedeniyle işlem yapıldığı belirtildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), 'ekmeği ucuza satan fırıncı ile Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri arasında ceza polemiği' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Fırına ekmeğin ucuza satıldığı için değil kaldırım işgali ve eksik gramajlı pide satışı nedeniyle işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, "İddia edildiği gibi ekmeği belirtilen fiyatın altında sattığı gerekçesi ile ilgili hiçbir işlem yapılmamıştır. Bu konuda Zabıta Daire Başkanlığı'mızın bir yetkisi bulunmayıp Rekabet Kurulu'nun yetkisi bulunmaktadır" denildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden 'ekmeği ucuza satan fırıncı ile Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri arasında ceza polemiği' iddialarına ilişkin bugün yapılan yazılı açıklamada, şunlara yer verildi:

"Haberde adı geçen fırın işletmesine Zabıta Daire Başkanlığı'mız ekiplerince 2023 yılı içerisinde 4 kez cezai, defalarca da sözlü şekilde uyarı yapılmıştır. Haberde iddia edildiği gibi ekmeği belirtilen fiyatın altında sattığı gerekçesi ile ilgili hiçbir işlem yapılmamıştır. Bu konuda Zabıta Daire Başkanlığı'mızın bir yetkisi bulunmayıp Rekabet Kurulu'nun yetkisi bulunmaktadır.

Zabıta Daire'mizce 20 Temmuz 2023 tarihinde 26 ABK *** plakalı araca, 21 Temmuz 2023 tarihinde 40 AV *** plakalı araca yaya yolu/kaldırım işgalinden Kabahatler Kanununa göre işlem yapılmıştır. Bu iki ceza da işletmenin ekmeği ucuza sattığı tarihten öncedir. İlgili işletme ekmeği 1 Ağustos 2023 itibariyle ucuza satmaya başlamış, bundan sonraki süreçte de 4 Ağustos 2023 tarihinde yine 26 ABK *** plakalı araca kaldırım işgalinden işlem yapılmıştır. Ayrıca haberde işletme sahibi 'gramajımız Allah'a şükür tam' şeklindeki beyanı ile ilgili olarak da işletmeye 27 Mart 2023 tarihinde eksik gramaj pide satışı gerçekleştirdiği için işlem yapılmış olup, Kabahatler Kanunu'na göre bu suçu işlediği için işletme düzenli olarak gramaj denetimine tabi tutulmaktadır. Haberde 'Her gün ceza kesiliyor' iddiası da bu paylaştıklarımız doğrultusunda asılsızdır.

Tüm bu bilgiler doğrultusunda Zabıta Dairesi Başkanlığı'mızın denetimleri kasıtlı yaptığı iddiası tamamen asılsızdır. Ülkemizin tüm kentlerinde olduğu gibi şehrimizde de kaldırım/yaya yolu işgali Kabahatler Kanunu 38/1'e göre suçtur. Bu konuyla ilgili ALO 153 üzerinden gelen şikayetler veya ekiplerimizin denetimlerine takılan her işletmeye cezai işlem uygulanmaktadır. Buna rağmen esnafımızın sıkıntı yaşamaması için zabıta ekiplerimiz esnafımızı önce sözlü olarak uyarmaktadır. Haberde adı geçen firmaya da sözlü uyarılar yapılmış, ancak fotoğraflarda da görüldüğü üzere işletme kaldırım işgalini her gün sürdürmektedir. Bundan sonraki süreçte işgalin devam etmesi halinde ilgili ekiplerimizce işlem yapılmaya devam edecektir."