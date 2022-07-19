Eski Sudan iktidar koalisyonu ÖDBG, nefret söylemine karşı cephe kuracak

Sudan'daki eski iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), ülkede onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan kabile çatışmaları ve arkasında yatan nefret söylemine karşı geniş cephe kuracaklarını duyurdu.

ÖDBG liderlerinden Eymen Nimir, başkent Hartum'da düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasında, "Ülkedeki nefret söylemini durdurmak için geniş cephe oluşturmaya karar verdik." dedi.

Nimir, 24 Temmuz'da Hartum'da ve birçok kentte "Tek Vatan Sudan" adında kabileler arasındaki şiddeti protesto etmek için gösteriler düzenleyeceklerini açıkladı.

"Sivil hükümet kurulmadan ülke istikrara kavuşmayacak"

Olay yerine gitmek ve etkilenenlere insani yardım sağlamak için siyasi ve insani heyet göndereceklerini aktaran Nimir, çeşitliliğe dayanan, demokratik bir sivil hükümet oluşmadan ve ülkedeki çeşitliliğin tek bir sivil devlet çatısı altında yönetilmeden ülkenin istikrara kavuşmayacağını ifade etti.

ÖDBG üyesi Sıddık el-Mehdi ise "Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil bölgesinde devam eden çatışmalarda 79 şehit verdik ve 200 kişi yaralandı. Birçok insan da yerinden edildi. Olanlar felaket ve gerçek bir acıdır. Sudanlının akan kanını durdurmak için dimdik durmalıyız." diye konuştu.

Sudan'ın çeşitli şehirlerinde, kabileler arasındaki şiddet olaylarını kınayan protesto gösterileri devam etti.

Kabileler arasındaki husumetin bilançosu: 84 ölü

Sudan Sağlık Bakanlığı, dün, ülkenin güneydoğusundaki Mavi Nil bölgesinde Hausa ile Hemec kabileleri arasında 15 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 79 kişinin öldüğünü ve 199 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Çatışmanın, Hemec kabilesinin, bölgenin yerlisi olmadıkları gerekçesiyle Hausa kabilesini bölgeden uzaklaştırmak istemesiyle başladığı öne sürülüyor.

Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan başkanlığındaki Güvenlik ve Savunma Konseyi, 18 Temmuz'da Mavi Nil'deki güvenlik güçlerini takviye etme kararı almıştı. Başsavcı Vekili Halife Ahmed Halife de Mavi Nil olaylarını araştırmak için komite kurulduğunu duyurmuştu.

Sudan'ın doğusundaki Kesele kentinde, Mavi Nil bölgesindeki kabile çatışmalarında yaşanan ölümleri protesto için başlayan, hükümet binalarıyla, çarşı ve araçların yakıldığı olaylarda 5 kişi ölmüş, 16 kişi yaralanmıştı.

Uluslararası girişimler sonuçsuz kaldı

Sudan'da 11 Nisan 2019'daki askeri müdahalenin ardından Ağustos 2019'da, Temmuz 2023'e kadar sürmesi planlanan askerler ile ÖDBG ortaklığında geçiş dönemi başlamıştı.

Ordu, güvenlik ve beka tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan ederek başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almış ve ÖDBG ile ortaklığı feshetmişti.

25 Ekim kararlarına karşı halen devam eden gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede siyasi krizin çözümüne dair Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliği'nin (AfB) başlattığı uzlaşı ve diyalog girişimlerden henüz netice alınamadı.

Ordu Komutanı Burhan, 5 Temmuz'daki ulusa sesleniş konuşmasında, askerin, BM, AfB ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan "üçlü mekanizma" himayesinde yürütülen diyaloğa katılmayacağını ve sivil geçiş hükümeti kurulmasının ardından Egemenlik Konseyinin feshedileceğini açıklamıştı.