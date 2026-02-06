Haberler

Norveç'te Epstein bağlantılı ilk soruşturma, eski başbakan mercek altında

Güncelleme:
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin belgelerin kamuoyuna yansımasının ardından, Norveç siyasetini sarsan bir adım atıldı. Ülkenin ekonomik suçlarla mücadeleden sorumlu Okokrim, Epstein ile yakın ilişkisi bulunduğu iddia edilen eski Norveç Başbakanı ve Nobel Komitesi Başkanı Thorbjorn Jagland hakkında ağır yolsuzluk şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

  • Norveç ekonomik suçlarla mücadele kurumu Okokrim, eski Norveç Başbakanı ve Nobel Komitesi Başkanı Thorbjorn Jagland hakkında ağır yolsuzluk şüphesiyle soruşturma başlattı.
  • Soruşturma, Jagland'ın görevde bulunduğu dönemlerde hediye kabulü, seyahat masraflarının karşılanması ve kredi veya maddi menfaat sağlama gibi hususları inceleyecek.
  • Okokrim, Jagland'ın dokunulmazlığının kaldırılması için Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan gerekli girişimlerin başlatılmasını talep etti.

Norveç'te ekonomik suçlarla mücadeleden sorumlu kurum Okokrim, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan, hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı ve Nobel Komitesi Başkanı Thorbjorn Jagland hakkında soruşturma başlattı.

OKOKRİM: AĞIR YOLSUZLUK ŞÜPHESİ VAR

Okokrim'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Epstein soruşturması kapsamında kamuoyuna yansıyan belgelerde Jagland'ın adının geçmesi üzerine inceleme başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Okokrim, ağır yolsuzluk şüphesiyle eski Başbakan, Norveç Nobel Komitesi Başkanı ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland hakkında soruşturma başlatmıştır" ifadeleri kullanıldı.

HEDİYE, SEYAHAT VE KREDİ İDDİALARI ARAŞTIRILACAK

Jagland hakkında soruşturma açılması için makul gerekçelerin bulunduğu vurgulanan açıklamada, bu kapsamda Jagland'ın görevde bulunduğu dönemlerde:

Hediye kabul edip etmediği,

Seyahat masraflarının kimler tarafından karşılandığı,

Kredi veya maddi menfaat sağlayıp sağlamadığı,

gibi hususların ayrıntılı biçimde inceleneceği belirtildi.

DOKUNULMAZLIK ENGELİ VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TALEBİ

Açıklamada, Jagland'ın uluslararası bir kuruluşun eski başkanı olması nedeniyle dokunulmazlığa sahip olduğu hatırlatıldı. Bu nedenle Okokrim'in, Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan Jagland'ın dokunulmazlığının kaldırılması için gerekli girişimlerin başlatılmasını talep ettiği bildirildi.

EPSTEİN BELGELERİNDEKİ JAGLAND DETAYLARI

Epstein soruşturması kapsamında yayımlanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran belgelerde, Jagland'ın Epstein ile yakın temas halinde olduğu ortaya çıkmıştı.

Jagland'ın adının 2 binden fazla belgede geçtiği belirtilirken, Epstein'a gönderdiği bir e-postada şu ifadeleri kullandığı görüldü:

"Tiran'da (Arnavutluk) olağanüstü güzel kızlarla birlikteydim. Ürdün, Filistin ve İsrail'e gidiyorum. Perşembe günü döneceğim."

EPSTEİN ADASI ZİYARETİDE GÜNDEMDE

Belgelerde yer alan bir diğer e-postada ise Jagland'ın, Epstein'in cinsel istismar ve fuhuş ağı faaliyetlerinde kullandığı ve satın aldığı adaya yapacağı ziyaretin planlandığına dair ifadeler dikkat çekti.

Jagland, 2009 yılında eski ABD Başkanı Barack Obama'ya Nobel Barış Ödülü'nü takdim eden isim olmuş, aynı dönemde Norveç Nobel Komitesi Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Ayrıca Jagland, 2009-2019 yılları arasında Avrupa Konseyi Genel Sekreteri olarak görev yapmıştı.

