Eski Hükümlü Rıdvan Aktaş, Devlet Desteğiyle Besi Çiftliği Kurdu

Muş'ta yaşayan eski hükümlü 35 yaşındaki Rıdvan Aktaş, devlet desteğiyle kurduğu besi çiftliğinde üretime başlayarak hem ailesini geçindirme hem de hayatına yeni bir sayfa açma imkanı buldu.

Kentte 2017'de karıştığı bir olay nedeniyle hüküm giyen ve geçen yıl denetimli serbestlikten yararlanan Aktaş, aldığı eğitim ve devlet desteklerle hayatında yeni bir sayfa açtı.

Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğünden aldığı sürü yönetimi belgesi ile Ziraat Bankasının Genç Çiftçi Programı'ndan faydalanan Aktaş, geçen yıl 10 büyükbaş hayvan alarak merkeze bağlı Kale Mahallesi'nde besi çiftliği kurdu.

Aradan geçen zamanda işini büyütmeye karar veren Aktaş, bu yıl Muş Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurarak 32 büyükbaş hayvan daha aldı.

Cezaevinden çıktıktan sonra yeni bir hayat kurmanın ve iş sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan Aktaş, 10 hayvanla kurduğu çiftliğinde sonradan aldıklarıyla ve doğumlarla 56 hayvana ulaştı.

"Gençlere bu sektöre girmelerini tavsiye ederim"

Eski hükümlü Rıdvan Aktaş, AA muhabirine, 2017'de bir olaya karışması nedeniyle cezaevine girdiğini söyledi.

Denetimli serbestlikten 2024'te faydalandığını ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:

"Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğünün verdiği sürü yönetimi eğitimine katılarak belgesi aldım. Bu belge ile Ziraat Bankasının Genç Çiftçi Programı'ndan faydalandım. Bu program sayesinde ilk başta geçen yıl 10 büyükbaş hayvanla başladığımız işimizi şu an 32 angus ve 24 düve ile devam ettirmekteyiz. Allah nasip ederse bu konuda da çok büyük hedeflerimiz var. Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü bize balığı nasıl tutmamız gerektiğini öğretti. Bilgi paradan daha değerlidir. Biz onlardan edindiğimiz bu bilgileri fiili olarak şu an sektörde uyguluyoruz. Verimli bir üretim yapıyoruz. Gençlere bu sektöre girmelerini tavsiye ederim. Ülkemizin bu üretime ihtiyacının olduğunu biliyorum."

Çiftliğini daha da büyütmeyi düşündüklerini dile getiren Aktaş, "Sürü yönetim belgesini tekrar kullanarak başvurumuzu yaptık. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ziraat Bankası ve Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü ile süreci yürütüyoruz. Bu sektöre girerken maddi olarak kötü bir durumdaydım. Devlet desteğiyle bugün bu durumlara geldik. İnşallah daha da güzel olacak. Gelecek yıl sürümüzü daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Artık kendi yemimizi üretmeye başladık." ifadelerini kullandı.

"Çalışkanlığının, azminin herkese örnek olmasını temenni ediyorum

Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar ise eski bir hükümlünün devlet desteğiyle işletme açmasının ve başarılı olmasının mutluluk verici olduğunu belirtti.

Aktaş'ın sürü yönetimi kursuna katılarak belgesini aldığını ve akabinde devletin verdiği hibe destekleri, Ziraat Bankasından aldığı kredi, Tarım ve Orman Bakanlığına sunduğu proje ile işletmesini kurup büyüttüğünü anlatan Kantar, şöyle konuştu:

"Kurduğu çiftlikte hem kendi ailesinin geçimini sağlıyor hem de ilimiz ekonomisine katkısı sağlıyor. Denetimli serbestlik müdürlüklerimizde hükümlülerimizin psikolojik, sosyolojik ve manevi açıdan desteklenmelerinin yanı sıra kendi işlerini kurma projelerine büyük önem veriyoruz. İlimizin özelliklerini, ihtiyaçlarını dikkate alarak kurslarımızı, eğitimlerimizi çeşitlendiriyoruz. Bu kapsamda şu anda sürü yönetimi, arıcılık, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, süs bitkileri, iş makinesi operatörlüğü gibi çeşitli kurslarımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçte de bu kursları başarıyla bitiren arkadaşlarımızın işletmelerini ve topluma entegre olduklarını hep beraber göreceğiz. Rıdvan kardeşimizi tebrik ediyorum. İş hayatında kendisine başarılar diliyorum. Çalışkanlığının, azminin herkese örnek olmasını temenni ediyorum."

Muş Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç ve Denetimli Serbestlik İl Müdürü Kenan Albayrak da bir araya geldikleri Rıdvan Aktaş'a başarı diledi.