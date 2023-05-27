Esenyurt'ta tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan Suriyeli öldü
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Esenyurt'ta tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Suriyeli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Suriye uyruklu J.K, tartışma yaşadığı kişiden kaçarak Bağlarçeşme Mahallesi 1105. Sokak'taki apartmana girdi. Şüpheli, peşinden gittiği J.K'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Esenyurt'ta tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Suriyeli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Suriye uyruklu J.K, tartışma yaşadığı kişiden kaçarak Bağlarçeşme Mahallesi 1105. Sokak'taki apartmana girdi. Şüpheli, peşinden gittiği J.K'yi bıçaklayarak ağır yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan J.K. kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan zanlının kaçma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.