Esenyurt'ta minibüs alev alev yandı - Haberler

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Esenyurt'ta minibüs alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESENYURT'ta, seyir halindeki minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

ESENYURT'ta, seyir halindeki minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlere teslim olan minibüs, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Fatih Mahallesi 930 Sokak'ta saat 22.30 sıralarında çıktı. İddiaya göre, seyir halindeki 75 AE 501 plakalı minibüste birden dumanlar yükseldi. Minibüs sürücüsü, kendini dışarı atarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede alevlere teslim olan minibüs, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken minibüs hasar oluştu.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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