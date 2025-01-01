Esenyurt'ta Kadınlara Yönelik Ahşap Boyama Kursu

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki kadınlara yönelik dekoratif ahşap boyama kursu düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki kültür merkezlerinde düzenlenen dekoratif ahşap boyama kursu, kadınlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen kursta, kadınlar ahşap üzerine işledikleri desenleri boyayarak birbirinden güzel eserler ortaya koyuyor.

Haftanın 5 günü devam eden eğitimlere katılan kadınlar ürettikleri el emeği ürünlerini sergilerde satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen el sanatları öğretmeni Neslihan Yıldırım Kara, kursiyerlere verdikleri eğitimle ortalama 22 ila 25 farklı teknik öğrettiklerini, ardından kursiyerlerin öğrendikleri metotlarla istedikleri ürünleri boyayarak kullanıma hazır hale getirdiklerini belirtti.

Kursiyer Sibel Sezen ise kursa ilk başladığında hiçbir şey bilmediğini anlatarak, "Ancak şimdi tüm teknikleri biliyorum. Sergilerde ürünlerimiz yer alıyor, satışlarımızı yapıyoruz. İleride inşallah bir yer açma fırsatımız olur ve işimizi daha da ileriye taşıyabiliriz." ifadelerini kullandı.