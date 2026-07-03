Akaryakıtta Eşel Mobil Sistemi 1 Ekim'de Sona Erecek, Sigarada da Ötv Yapısı Değişti

(ANKARA) - Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışlarının ÖTV üzerinden dengelenmesini sağlayan eşel mobil sistemi, kademeli olarak 1 Ekim 2026 itibarıyla kaldırılacak. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, akaryakıt ürünlerinde temmuz ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) kaynaklı ÖTV artışı da bu yılın ikinci yarısında uygulanmayacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, benzin, motorin, LPG otogaz ve tüpgaz gibi ürünlerde uygulanan eşel mobil mekanizmasının işleyişi değiştirildi. Buna göre, yurt içi rafineri fiyatlarında artış olması halinde, 31 Temmuz'a kadar fiyat artışının yüzde 50'si, 1 Ağustos-30 Eylül döneminde ise yüzde 25'i kadar ÖTV indirimi uygulanacak. Rafineri fiyatlarında düşüş yaşanması halinde ise indirimin tamamı kadar ÖTV artırılacak. Sistem, herhangi bir ek koşul aranmaksızın 1 Ekim 2026 tarihinde tamamen yürürlükten kaldırılacak.

Kararla birlikte, Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında normal koşullarda temmuz ayında yapılması gereken Yİ-ÜFE kaynaklı ÖTV güncellemesi de akaryakıt ve petrol ürünlerinde bu yılın temmuz-aralık dönemi için uygulanmayacak.

SİGARADA VERGİ ORANI DÜŞÜRÜLDÜ, MAKTU VERGİ ARTIRILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile sigaradaki ÖTV yapısında da değişikliğe gidildi. Buna göre sigaralarda uygulanan nispi ÖTV oranı yüzde 45'ten yüzde 42'ye indirildi. Asgari maktu vergi tutarı 2,2953 liraya, maktu vergi tutarı ise 23,7404 liraya yükseltildi.

Düzenleme kapsamında sigaralarda da temmuz-aralık dönemine ilişkin Yİ-ÜFE güncellemesi uygulanmayacak. Böylece üreticilerin 1 liralık fiyat artışı yapabilmesi için gerekli olan asgari fiyat artışı 3,19 liradan 2,91 liraya düşürüldü. Nispi vergi oranındaki indirimin bütçeye olası etkisinin ise maktu vergi artışıyla telafi edilmesi hedefleniyor.

Sigara dışındaki tütün mamullerinde ve alkollü içeceklerde ise bu yılın temmuz-aralık döneminde Yİ-ÜFE oranında ÖTV güncellemesi uygulanmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA