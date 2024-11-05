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Erzurumspor FK'dan Organ Bağışı Farkındalığı

Erzurumspor FK'dan Organ Bağışı Farkındalığı
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Erzurumspor FK futbolcuları, organ bağışı haftası kapsamında hazırladıkları videolu mesajlarla organ bağışına dikkat çekti. Ziyaret edilerek hazırlanan mesajların sosyal medyada paylaşıldığı belirtildi.

Erzurumspor FK'lı futbolcular, videolu mesajlarla organ bağışı çağrısında bulundu.

Erzurum Şehir Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğü, Organ Bağışı Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'lı futbolcular ile kulüp doktoru ve yönetim kadrosunu ziyaret etti.

Koordinatörlük, ziyaretin ardından, teknik heyet, futbolcular ve kulüp doktorunun organ bağışına dikkati çekip bağışçı sayısını artırmak amacıyla paylaştığı mesajlardan video hazırladı.

Erzurum Şehir Hastanesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, "Kalbine sor hayat vermek ister mi, şimdi belki sağlıklısın ama bir gün belki sen de bu hayatı yaşamak için başkasının bağışladığı organa muhtaç olabilirsin", "Bağışlanan her organ hayata bağlanan bir candır", "Organ nakli ile mucizeler gerçekleştiğini biliyor musun", "Organlarımıza cennette değil bu dünyada ihtiyaç var", "Yılda yaklaşık 2 bin 500 hasta organ nakli beklerken ölmekte" ve "Organ bağışlayarak bir hayat kurtarabilirsin" mesajlarına yer verildi.

Futbolcular ayrıca, "Organ bağışı hayat kurtarır" pankartı açıp fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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