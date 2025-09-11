Erzurum-Rize Kırık Tüneli'nde İncelemeler Yapıldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum-Rize kara yolunda yapımı devam eden Kırık Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük tünellerinden Ovit Tüneli'nin devamı olan tünel, Rize'nin İkizdere ilçesi ile Erzurum'un İspir ilçesi arasında yapılıyor.

Hizmete alındığında Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayacak ve transit taşımacılıkta önemli bir konuma sahip olacak tünel, çift tüp şeklinde toplam 14 bin 182 metre uzunluğunda inşa ediliyor. Projede ayrıca 8 bin 700 metre uzunluğunda bağlantı yolu, 88 metre uzunluğunda 2 köprü ve 19 metre uzunluğunda tek köprü yer alacak.

Geçen yıl sonunda yüzde 88 kazı destek ve yüzde 71 nihai beton kaplama imalatları yapılan tünelin, yüzde 90 kazı destek, yüzde 77 nihai beton imalatı tamamlandı.

Proje ile yolda 33 kilometre kısalma olup zamandan 45 dakika tasarruf sağlanacak.

Vali Mustafa Çiftçi, yapımı devam eden tünelde incelemelerde bulundu, Karayolları 12. Bölge Müdürü Fatih Günaydın ve yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.