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Erzurum'daki kayakla atlama kulelerinde bakım sürüyor, rampalar ahşaba dönüştürülüyor

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Erzurum'daki kayakla atlama kulelerinde bakım sürüyor, rampalar ahşaba dönüştürülüyor
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Türkiye'nin tek kayakla atlama kulelerinin bulunduğu Erzurum'da bakım sürüyor; rampalar ahşaba dönüştürülüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, 15 Ekim'den sonra altyapı sporcularının bazı rampalardan atlama yapabileceğini belirtti.

Erzurum'daki Türkiye'nin tek kayakla atlama kulelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentteki spor salonları ve atlama kulelerinde bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yeni spor salonu, stadyum ve olimpik yüzme havuzunun bulunduğu noktadaki çalışmaların hız kazandığı belirtilen açıklamada, Yakutiye, Palandöken ve Erzurum spor salonlarında güçlendirme çalışmaları ve branş salonlarındaki inşaatların da sürdüğü ifade edildi.

Türkiye'nin ilk ve tek kayakla atlama kulelerindeki rampaların ahşaba dönüştürülmesi çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'un çalışmaları yerinde incelediği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çakmur, 15 Ekim'den sonra altyapı sporcularının bazı rampalardan atlama yapabileceği bilgisini verdi.

Kaynak: AA
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