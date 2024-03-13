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Erzurum'da Zincirleme Trafik Kazası: 14 Yaralı

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Erzurum'da halk otobüsü, minibüs ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastanelere kaldırıldı.

Erzurum'da halk otobüsü, minibüs ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 14 kişi hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Tuncay D. idaresindeki 25 H 0129 plakalı halk otobüsü, Kongre Caddesi'nde Kamil U'nun kullandığı 25 M 0017 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.

Minibüs, çarpmanın etkisiyle önünde bulunan Miraç Ü. idaresindeki 25 ADJ 897 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan bazı yolcuları itfaiye ekipleri kurtardı.

Sağlık ekipleri de kazada yaralanan 14 kişiyi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.

Kaynak: AA / Güncel

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