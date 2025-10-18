Haberler

Erzurum'da Yatırımlar Hakkında Basın Toplantısı Düzenlendi

Erzurum'da Yatırımlar Hakkında Basın Toplantısı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
AK Parti İl Başkanlığı, Erzurum'da yapılması planlanan ve devam eden yatırımlar hakkında bir basın toplantısı düzenledi. Milletvekilleri ve yerel yöneticilerin katıldığı toplantıda, Erzurum'a yönelik talepler ve projeler hakkında bilgi verildi.

Erzurum'da AK Parti İl Başkanlığınca kentte yapılması planlanan ya da yapımı devam eden yatırımlarla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Palandöken Dağı'nda bir otelde düzenlenen toplantıya, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Akarsu ve ilçe belediye başkanları ile AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu katıldı.

Altınok, burada yaptığı konuşmada, siyasiler olarak çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından talepleri olduğunu bildiren Altınok, bu taleplerin yerine getirilmesi için destek aldıklarını anlattı.

Kente yapılması planlananlarla ilgili konulara değinen Altınok, şunları kaydetti:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret ettik, bazı taleplerimiz oldu. Bunlardan birisi inşallah yakın bir gelecekte burada komando tugayı kurulacak. Özellikle 4 bin muvazzaf askerin buraya konuşlanması şehrin esnafı ve ticareti için önemli. Bunun talimatı hemen verildi. Bir diğer talebimiz ise Türkiye'nin 13 vilayetinde bedelli askerlik yapılmak imkanı var. Erzurum'un da hak eden yanı var denmesi üzerine sayın bakanımız hayır demedi, talimatı verdi. Bedelli askerlik uygulaması 13 ilden sonra 14. vilayet olarak Erzurum'da da yapılacak. Bu da ticaretimiz açısından hareketliliği artıracak bir uygulama oldu. Diğer talep ise 2. Organize Sanayi Bölgesi için ek alan talebimiz oldu ve gerekli destekler alınacak."

Milletvekili Öz ise Erzurum'un iyi hizmetler aldığını, yaptıkları işleri çoğu zaman paylaşmadıklarını ya da kendi köşelerinde paylaştıklarını, bunları da belli bir grubun duymasına sebep olduğunu, kendi yaptıkları işleri başkalarının paylaştığını belirtti.

Program, soru cevap kısmıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
