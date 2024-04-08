Erzurum'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünde şehitler için mevlit okutuldu
Erzurum'da, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünde şehitler için mevlit okutuldu.
İl Emniyet Müdürlüğünce, tarihi Lalapaşa Cami'de düzenlenen programa Vali Mustafa Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir ile polisler katıldı.
Mevlid-i Şerif okunmasıyla başlayan programda, şehitler ve Mehmetçik için dua edildi.
Program sonrası vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Yırtar, program sonrası şehit aileleriyle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.