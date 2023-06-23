Erzurum'un Oltu ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ait kullanılmayan lojmanın sökülen çatısına şimşek düşmesi sonucu çatı alev aldı. Yangında herhangi bir zararın olmadığı belirtildi.

Erzurum'da şimşek düştü... Binanın çatısı alev aldı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ait kullanılmayan lojmanın sökülen çatısına şimşek düşmesi sonucu çatı alev aldı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ait kullanılmayan lojman binasının çatısı şimşek çakması sonucu bir anda alev aldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdüler. Yangında herhangi bir zararın olmadığını belirtildi. Çatıyı söken işçiler yağmur başlayınca aşağı inerek şimşekten kurtardılar.