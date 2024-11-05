Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da şehitler Bülbül ve Yılmaz adına futsal turnuvası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da şehitler Eren Bülbül ve Şeyda Yılmaz anısına futsal turnuvası düzenlendi.

Erzurum'da şehitler Eren Bülbül ve Şeyda Yılmaz anısına futsal turnuvası düzenlendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda Eğitim Kültür Kulübü tarafından organize edilen müsabaka, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehitler Bülbül ve Yılmaz adına 30 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında düzenlenen organizasyonun finalinde, aynı üniversitenin farklı bölümlerinden oluşan 12 takım mücadele etti.

Organizasyon öncesinde iki şehidin annesi telefonla bağlanıp turnuva için yetkililere teşekkür etti.

Programda konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, bu tür organizasyonların kendileri için ayrı bir önem arz ettiğini söyledi.

Çakmak, "İki şehidimiz adına bu organizasyonu düzenlemekle birlikte aslında ülkemizde şehit olan, canını bu topraklar için feda eden tüm şehitlerimize, Filistin'deki ve dünyanın birçok mazlum coğrafyasında hayatını kaybeden şehitlerimize atfedilmesi çok anlamlı. Bu tür fiziki imkanların sadece eğitim-öğretim amacıyla değil böylesine güzel organizasyonlarda da kullanılması bizim için özel bir anlam arz ediyor." diye konuştu.

Final müsabakasında Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü 2-1 yenerek birinci oldu.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

 'İstismar ediliyor' dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi

"İstismar ediliyor" dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi

 Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı

"Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı"
Aile hekimleri 3 günlük iş bırakma eylemine başladı

Resmi Gazete'deki karar sonrası binlerce kişi sokağa indi
İstanbul İSKİ su kesintisi! 5-6 Kasım Sarıyer, Maltepe, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri! ZTK 4. tur eşleşmeleri belli oldu mu? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 5 Kasım Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI: Emekli maaş zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak ay zam tahminleri! Gizli Bahçe CANLI izle! 5 Kasım Salı Gizli Bahçe SON BÖLÜM full HD NOW TV 3. bölüm tek parça izleme linki! Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar 23. bölüm CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Serik, Kepez 5-6 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Deliha 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Deliha 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? BUSKİ Bursa su kesintisi! 5-6 Kasım Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adalet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Adalet filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi! 5-6 Kasım Ödemiş, Seferihisar, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.