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Erzurum'da Şeb-i Arus Töreni düzenlendi

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Erzurum'da, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılı ve 2023 Mevlana Yılı dolayısıyla Şeb-i Arus töreni düzenlendi. Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiirler, hikayeler ve Mevlana'nın vasiyetnamesi okundu. İlahi dinletisi ve semazen gösterisi de sunuldu.

Erzurum'da, Türk ve İslam aleminin önemli mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılı ve 2023 Mevlana Yılı dolayısıyla Şeb-i Arus töreni düzenlendi.

Palandöken Kaymakamlığınca, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler tarafından şiir, Mesnevi'den hikayeler ve Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vasiyetnamesi okundu.

Daha sonra ilahi grubu tarafından ilahi dinletisi ve semazen gösterisi sunuldu.

Etkinliğe, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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