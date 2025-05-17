Erzurum'da Sağlıkçılardan Gazze İçin Protesto Yürüyüşü

Erzurum'da Sağlıkçılardan Gazze İçin Protesto Yürüyüşü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amaçlı yürüyüş düzenledi. 79 haftadır süren protestolar, mazlumların yaşadığı zulümlere dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla 79'üncü haftada da yürüyüş yaptı.

???????Kent merkezindeki Erzurum Kalesi önünde bir araya gelen aralarında doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlıkçılar, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla kalenin içinde yürüdü.

Aile hekimi Dr. Ahmet Kar, grup adına yaptığı açıklamada, bir çocuğun son nefesini izlerken hiçbir şey yapamamanın çaresizliğiyle, bir annenin paramparça evladını kucakladığı sahneyi unutamamanın yüküyle ve hastane koridorunda infaz edilen meslektaşlarının kan izlerini kalplerinde taşıyarak toplandıklarını söyledi.

Susmanın ihanete dönüştüğü bir zamanda, susmamak için burada olduklarını ifade eden Kar, şöyle konuştu:

"Bizler 'gözyaşının dini olmaz' diyen sağlık çalışanlarıyız. Bizler mazlumun din, dil ve ırkına bakmaksızın şahit olunan her vahşetin karşısında durulması gerektiğinin farkında olan insanlarız. Zulüm sadece Filistin'de değil, bugün Doğu Türkistan'da da bir annenin gözleri bağlı doğum yaptığını, çocuğunu kucağına bile alamadan annenin hapse atıldığını biliyoruz. Arakan'da topraklarından sürülen Müslümanların denizde can verdiği, Keşmir'de çocukların gözlerine kurşun sıkıldığı, Afrika'da susuzlukla, Asya'da açlıkla sınanan, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ham madde ihtiyacını karşılamaları için hiçbir insani tedbirin alınmadığı madenler ve tarım alanlarında çalıştırılan hayatların haykırışlarını duyuyoruz. Bütün bu karanlığın karşısında bir mum yakmak için buradayız."

Kar, 79 haftadır her hafta dertleşmek, yaşananları hatırlamak ve hatırlatmak için toplandıklarını, Gazze'de tüm yaşananların, insanların zihinlerine kazındığını ve tarihin kayıtlarına işlendiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Faruk Küçük - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi
'Kasa' olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu'nu zora sokacak

İtirafçı olan İmamoğlu'nun kasasından dava seyrini değiştirecek sözler
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin liraya kendi yaptı! Gören inanamıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Büyükşehirde zehirli yılan alarmı

Büyükşehirde apartman bahçesinde zehirli yılan alarmı
HAVELSAN'ın BARKAN insansız otonom kara aracının seri üretimi başlıyor

Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Premier Lig'de ödül verildi! Altay Bayındır yılın golünü yemiş

Yediği gole ödül verildi
Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif

Papa'nın geleceği ilçede heyecanlandıran keşif
Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

Göğüslerinin kalıbını çıkarttı, o halini gören bir daha baktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.