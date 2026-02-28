Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için sessiz yürüyüşlerini 120. haftada sürdürdü

Erzurum'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve yaşanan zulme dikkati çekmek amacıyla düzenledikleri sessiz yürüyüşlerini 120. haftada da sürdürdü.

Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktor ile tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan stajyer doktor Atilla Yusuf Demir, sağlıkçıların, milletin ve ümmetin birliği, dirliği ile kardeşliğini muhafaza etmek amacıyla 120 haftadır meydanlarda buluştuğunu söyledi.

Demir, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "Bu meydanda toplanan az sayıdaki insanın ve dünyanın dört bir yanında aynı bilinçle fedakarlık gösterenlerin ortaya koyduğu iradenin küçümsenmeyecek sonuçlar doğurduğunu daha net görüyoruz." dedi.

Boykot çağrısında bulunan Demir, şunları kaydetti:

"Bir zamanlar 'Almadığınız kahveyle, içmediğiniz kolayla mı devireceksiniz şöyle büyük, böyle güçlü devletleri?' diyerek boykotu hafife alanların dahi inkar edemeyeceği sonuçları görüyoruz. Türkiye'nin İsrail ile uluslararası ticaretini sonlandırmasında da halkın başlattığı ekonomik tepkilerin belirleyici olduğu görülmektedir."