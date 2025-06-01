Erzurum'da Rafting Heyecanı

Erzurum'da Rafting Heyecanı
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Erzurum'un Tortum ve Uzundere ilçelerinde düzenlenen rafting etkinliği, macera ve doğa tutkunlarını bir araya getirdi. Vali Mustafa Çiftçi, bölgenin hem kış hem de yaz sporları için uygun bir yer olduğunu vurguladı.

Erzurum'da bir araya gelen macera ve doğaseverler, "Tortum- Uzundere Rafting" etkinliğinde doyasıya eğlendi.

Erzurum Valiliği koordinesinde Tortum ve Uzundere kaymakamlıkları ile belediyeleri, Atatürk Üniversitesi, Macera Off-Road, AFAD, Ejder 3200 ve Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubu Derneği (TUYEG) iş birliğiyle "Tortum-Uzundere Rafting Etkinliği" düzenlendi.

Maceraseverler Pehlivanlı Mahallesi Kireçli Köprü mevkisinden başlayan etkinlikte, Tortum Çayı boyunca 7 kilometrelik parkurda keyifli anlar yaşadı.

Vali Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, Avrupa Kış Sporları ve EİT 2025 Turizm Başkenti etkinliklerinin devam ettiğini söyledi.

Çevre illerden gelen misafirlerle eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"İlk defa tecrübe ettik, çok heyecanlıydı. Ekip uyumu da gayet güzeldi. Herkesi bu sporu denemeye davet ediyorum. Başladığımız yer ile geldiğimiz yer arası toplamda 7 kilometre. Gayet neşeli, keyifli, güzel bir yolculuk geçirdik. Şunu söylemek istiyorum. Erzurum sadece kış sporları ile ilgili değil, yaz sporları ve doğa sporlarıyla da ilgili inanılmaz bir coğrafya. Dolayısıyla her türlü sporun yapılabileceği eşsiz bir yer. Bütün maceraseverleri, doğa sporları tutkunlarını Erzurum'a bekliyoruz."

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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