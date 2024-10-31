Erzurum'da Mor Patatesin İlk Hasadı Yapıldı

Türkiye'nin patates üretiminde önemli merkezlerinden Erzurum'daki Pasinler Ovası'nda ilk defa ekilen, içerdiği antioksidanlar ve yüksek besin değeri dolayısıyla ilgi gören mor renkli patatesin ilk hasadı yapıldı.

Erzurum Ticaret Borsasının çalışmaları sonucu deneme amacıyla Pasinler Ovası'nda yaklaşık 7 dönüm arazi üzerine ekilen mor patates, toprağa uyum sağladı.

Karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı olan mor patatesin ilk hasadı tamamlandı.

Borsa Başkanı Hakan Oral, AA muhabirine, bölgedeki üreticinin yetiştirdiği ürünlerde daha fazla katma değer sağlaması için kurum olarak çalışmalar yaptıklarını, mor patates ekme fikrinin de bunların neticesinde çıktığını söyledi.

Eskişehir Hanımeli Kooperatifi ile ortak bir proje geliştirerek Erzurum'da mor patatesi ilk defa denediklerini aktaran Oral, "Pasinler'de 7 dönüm arazide beşinci ayda mor patatesi ektik. Şu anda hasat dönemindeyiz ve beklediğimizin çok üstünde bir rekolte ortaya çıktı. Erzurum'un bereketli toprakları mor patatese kavuştu, mor patatese de bereketini yansıtmış oldu. Üreticilerimizin, çiftçilerimiz de çok memnun." dedi.

Oral, mor patates ile bölgede yaygın olarak üretilen patatesin aynı şartlarda yetiştiğini, buna rağmen katma değer olarak 4 katı kadar bir fark oluştuğunu belirtti.

Ovada ilk denemede çok iyi verim alındığına dikkati çeken Oral, "Normal patateste 4,5 ile 6 ton arasında dönümde rekolte bekleniyor. Biz mor patateste yumrular küçük olduğu için 2,5 ton beklentimiz vardı. Bu yarı yarıya rekolte bile olsa fiyat aralığı, katma değerini pazar aralığı yüksek olduğu için kapatmış oluyordu. En kötü ihtimali buydu ama biz normal patates kadar rekolte elde etmiş olduk." diye konuştu.

Pasinler Ovası'nın patateste kendini ispatladığını dile getiren Ovada, ilk denemesi yapılan mor patatesin daha da yaygınlaşmasını beklediğini anlattı.

"Pasinler Ovası'nda duyuldukça ve görüldükçe yayılacak"

Mor patatesin bölge için yeni bir ürün olduğunu vurgulayan Oral, şunları kaydetti:

"Çiftçimiz görmeden inanmaz, bunu göstermek için de 14 aylık bir çalışmanın neticesinde bir hasat ortaya çıktı. Tohumunu getirdik, Amasya'ya hasadına gittik, uzman ekip götürdük, onlar gördü. Sonra buraya geldik. Tohumu getirip ektik. Buradaki üreticilerimize bunları anlatıp öğrettik. Geldiğimiz durumda güzel rekolte ortaya çıktı. Gerçekten emeğin karşılığını alacaklar. Pasinler Ovası'nda da bu duyuldukça ve görüldükçe yayılacak. Üreticilerimiz tarlaların en az yarısını mor patatese dönüştürebilirler. Çok üretim olunca fiyat düşer. Bunu da planlama şeklinde çok fazla üretmeden ama yan ürün olarak görebilirler. Önümüzdeki yıl bugün 7 dönümle başlamış bir mor patates hikayesi en az 10 katına, 100 katına çıkacaktır."

Mor patatesin katma değerini artırma adına Atatürk Üniversitesi ile özellikle gıda boyası halinde kullanılmasına yönelik bilimsel çalışmaların da gerçekleştiğini aktaran Oral, çalışmaların tamamlanmasının ardından, mor patatesin endüstriyel anlamda da çiftçilere önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Mor patatesin özelliklerine de değinen Oral, "Antisyonin ve antitoksidan özellikleri var. Şeker hastaları da kullanabiliyor. Nişasta oranı düşük, sağlıklı ve çiftçimize para kazandıran bir ürün. Piyasada pazar problemi olmayacak." dedi.

"Ürün hastalıklara da çok dayanıklı çıktı"

Pasinler Patates Üreticileri Birliği Başkanı Lokman Sertoğlu da ovada ilk defa mor patates ekiminin yapıldığını anlattı.

Üretimi çiftçi açısından değerlendiren Sertoğlu, şöyle konuştu:

"İlk denememiz çok güzel oldu. Beklediğimizden ileri bir durum oldu. Diğer patatesimize göre daha kıymetli. Bundan sonra daha da ekimi fazlalaştıracağız. Çiftçilerimiz, sarı patateste 1 tonla 2 dönüm yer ekiliyordu, bununla 1 tonla 5 dönüm yer ekebiliyoruz. Ürün hastalıklara da çok dayanıklı çıktı. Hiçbir hastalığa denk gelmedik. Çok güzel bir patates."